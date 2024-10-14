حلم الكلاسيكو يقترب .. براهيم دياز يُفاجئ الأطباء في ريال مدريد!

ريال مدريد سيُواجه برشلونة في الأيام الأخيرة من أكتوبر الجاري

خوض مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة هي حلم لجميع لاعبي الفريقين، ولذا يسعى المصابون من الطرفين لمحاولة العودة والتمتع بالجاهزية التامة قبل الموعد المرتقب، وأحدهم هو براهيم دياز نجم الفريق العاصمي.

اللاعب الدولي المغربي كان قد تعرض لإصابة في العضلة الضامة خلال مباراة انتصار على ريال سوسيداد الشهر الماضي في الدوري الإسباني، وقد قدر الأطباء غيابه لمدة شهرين إلى ثلاثة آنذاك.

شبكة ريليفو الإسبانية أوضحت أن الموعد المقترح لظهور دياز على أرض الملعب سيكون خلال مواجهة فالنسيا في الليجا يوم 12 نوفمبر القادم، مشيرة إلى أن اللاعب يعيش حلم الكلاسيكو، الذي سيُلعب يوم 26 أكتوبر الجاري، ويود تحويله إلى حقيقة، ولذا يُكثف من جلسات علاجه وتأهيله مع الأطباء وأخصائيي العلاج الطبيعي في النادي ويتدرب لساعات أخرى في منزله باستخدام أحدث الآلات.

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وأوضحت ريليفو أن دياز فاجأ الأطباء في ريال مدريد بالتعافي في وقت أسرع من المتوقع، وقد كانت المشاعر إيجابية للغاية عند نزوله أرض الملعب لأول مرة قبل التوقف الدولي الحالي، مشيرة إلى أن هذا لا يمنع حرص الأطباء التام على أن يكون اللاعب جاهزًا تمامًا قبل الانتقال للمرحلة القادمة الخاصة بدخول التدريبات الجماعية.

ريليفو أوضحت أن التواجد في الكلاسيكو مازال في مرحلة "الحلم" بالنسبة لدياز، لكن الأمر أصبح أقرب من أي وقت مضى، خاصة أن ريال مدريد اعتاد منح الإعلام مواعيد أبعد من المتوقع طبيًا لعودة نجومه المصابين، وذلك خوفًا من التعجل وحدوث أي انتكاسات.