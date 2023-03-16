الكلاسيكو يعرف نتيجة واحدة فقط معه .. الكشف عن حكم قمة برشلونة وريال مدريد!

حكم الكلاسيكو المرتقب بين برشلونة وريال مدريد في قمة الدوري الإسباني يثير الكثير من الجدل..

وقع اختيار الاتحاد الإسباني لكرة القدم على الحكم ريكاردو دي بورجوس لإدارة مباراة "الكلاسيكو" بين برشلونة وريال مدريد، والتي تقام يوم الأحد المقبل على ملعب "سبوتيفاي كامب نو" في قمة الجولة 26 لمنافسات موسم 2022-23 من بطولة الدوري الإسباني.

وإلى جانب دي بورجوس، فإن الحكم الدولي سيزار سوتو جرادو سيتولى قيادة تقنية حكم الفيديو المساعد في الكلاسيكو.

المواجهة المرتقبة ستكون المرة الثالثة التي يدير فيها دي بورجوس مباراة الكلاسيكو، حيث سبق له إدارة مباراتين، تقاسم فيهما الفريقان الفوز، والمصادفة أن النتيجة كانت واحدة.

المباراة الأولى كانت في ذهاب نهائي السوبر الإسباني في موسم 2017-18، والتي أقيمت على ملعب "كامب نو" وانتهت بفوز ريال مدريد بنتيجة 3-1.

تلك المباراة شهدت واقعتين مثيرتين، حيث منح الحكم ركلة جزاء مثيرة للجدل لصالح لويس سواريز مهاجم برشلونة، كما طرد البرتغالي كريستيانو رونالدو بعد حصوله على إنذارين أحدهما لم يكن صحيحًا في نظر الكثير من المراقبين.

المباراة الثانية كانت في نهائي كأس السوبر الإسباني 2022-23، والتي أقيمت على ملعب الملك فهد الدولي في السعودية، وانتهت بفوز برشلونة بنتيجة 3-1.

وفي المجمل، أدار ريكاردو دي بورجوس 25 مباراة لصالح برشلونة، خرج النادي الكتالوني منها بالفوز في 20 مناسبة، مقابل تعادل وحيد وأربع هزائم، وأشهر 53 بطاقة صفراء للاعبي النادي الكتالوني، وبطاقة حمراء واحدة بعد إنذارين، واحتسب سبع ركلات جزاء لصالح "البلوجرانا".

أما مع ريال مدريد، فقد أدار 20 مباراة، فاز النادي الملكي في 15 منها، مقابل ثلاثة تعادلات وخسارتين، وأشهر 35 بطاقة صفراء للاعبي الفريق الأبيض، وبطاقة حمراء واحدة بعد إنذارين، فيما احتسب ثماني ركلات جزاء للاعبي "الميرنجي".