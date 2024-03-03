الكلاسيكو لا يفارقه .. ميسي يجعل من أورلاندو ريال مدريد الخاص به في الولايات المتحدة!

ليونيل ميسي لا ينسى الكلاسيكو...

لايزال ليونيل ميسي، لاعب برشلونة السابق، وإنتر ميامي الحالي يتذكر مباريات الكلاسيكو، ونشر رسالة جديدة لجماهير فريقه الحالي بعد الفوز على أورلاندو سيتي في الدوري الأمريكي.

وساهم البرغوث الأرجنتيني، في فوز إنتر ميامي، على أورلاندو بخماسية نظيفة، في مباريات الجولة الثالثة من الدوري الأمريكي ونجح ميسي، في تسجيل هدفين لفريقه في اللقاء.

ونشر الأسطورة الأرجنتينية، رسالة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستاجرام" عقب اللقاء وكتب فيها: "مباراة رائعة للجميع وانتصار في الكلاسيكو!".

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وكان ميسي، قد نجح في تسجيل هدفين في شباك أورلاندو، بمباراة كأس الدوريات بالموسم الماضي، وغاب عن مباراة الدوري الأمريكي في سبتمبر الماضي، ليعود من جديد ويسجل.

جدير بالذكر أن إنتر ميامي، يتصدر ترتيب الدوري الأمريكي، بعد مرور ثلاث جولات بسبع نقاط، كما يتصدر ميسي قائمة الهدافين برصيد ثلاثة أهداف بالتساوي مع كريستيان بينتكي مهاجم دي سي يونايتد.