"الكلاسيكو" لا يخصكما.. رابطة الدوري الإسباني تنتصر على ريال مدريد وبرشلونة!

معركة قضائية جديدة بطلاها قطبا الكرة الإسبانية

لن يكون ريال مدريد وبرشلونة قادرين على استخدام مصطلح "الكلاسيكو" في حملاتهم التسويقية، في ضربة قوية لأحد أهم مسارات الربح للعملاقين الإسبانيين.

وفقًا لمنصة "ريليفو" فقد فقد الناديين الفرصة في حماية براءة اختراع المصطلح الخاص بكلمة "الكلاسيكو" بعد أن أفادت المنصة بأن مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية في إسبانيا قد رفض طلبهم ببراءة تلك العبارة.

إنهم يرون أنه قريب جدًا من الشعار الذي يحمل علامة LaLiga التجارية "ElClasico"، والذي تم تسجيل براءة اختراعه بالفعل من قبل الدوري.

سيكون أمام الناديين اللذين يعملان جنبًا إلى جنب مرة أخرى شهر لاستئناف القرار، وفي حالة رفض الاستئناف يمكنهم رفع الأمر إلى محكمة دولية.

اللوائح المنظمة للعلامات التجارية في إسبانيا تمنع الأندية من استخدام العبارات التي تستخدمها الجهة المنظمة للبطولات "رابطة الدوري الإسباني" في هذه الحالة، وذلك يمنع استخدامها في الصفقات التلفزيونية عند لعب المباريات الودية أو المسابقات الدولية.