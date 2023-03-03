رغم احتجاجات لاعبيه .. أنشيلوتي: أداء حكم الكلاسيكو كان جيداً!

ويعد بالعبور لنهائي كأس الملك من قلب "الكامب نو"

خاطب مدرب ريال مدريد كارلو أنشيلوتي الإعلام عقب خسارة فريقه في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا ضد برشلونة مساء الخميس.

الملكي سقط بهدف عكسي في مباراة سيطر عليها عصبية لاعبي فريقه واشتباكات متكررة مع حكم اللقاء مونويرا مونتيرو الذي هاجمته الصحافة المدريدية بقوة.

وقال المدرب الإيطالي بالمؤتمر الصحفي: حكم اللقاء؟ أعتقد أن الأداء الذي قدمه كان جيداً، المفاجأة كانت أداء برشلونة والطريقة التي لعبوا بها، فريقهم يدافع بطريقة جيدة للغاية ولكن برأيي لم يستحقوا الانتصار".

وأضاف: "قدمنا أحد أفضل المباريات على صعيد الاستحواذ، لو لعبنا بنفس الأسلوب في مباراة العودة يمكننا العبور، استحوذوا بنسبة 35 بالمائة فقط، ولكن نحن لم نحسن إنهاء الهجمات".

وختم أنشيلوتي: "الطريقة التي لعبنا بها تعطينا الثقة في مباراة العودة، يجب أن نكرر الأمر، خصوصاً وأن الهدف جاء من تمريرة خاطئة ليس أكثر".