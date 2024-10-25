"الكلاسيكو في المتناول" .. جوتي ينصح أنشيلوتي بطرد "هذا الخطر" من غرفة ملابس ريال مدريد

"هذه هي مهمة كارلو الكبرى"

لا يرى جوتي، أسطورة نادي ريال مدريد، أن ناديه سيجد أي معاناة في الفوز على برشلونة خلال مواجهة برشلونة المرتقبة.

ويحل برشلونة، المنتشي بانتصاره الأخير على بايرن ميونخ (4-1)، ضيفًا ثقيلًا على ريال مدريد، غدًا السبت في "سانتياجو برنابيو"، ضمن منافسات الجولة 11 من الدوري الإسباني.

وتواجد جوتي في المكسيك للمشاركة في فاعلية تتعلق بالإعلان عن راعٍ جديد للدوري الإسباني، حيث أجرى مقابلة صحفية، قائلًا: "أنا متأكد من أن ريال مدريد سيفوز، ليس بسهولة، لأن برشلونة يلعب بشكل جيد للغاية، لكنها ستكون مباراة جميلة للغاية مع العديد من الأهداف".

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وتطرق نجم ريال مدريد السابق للحديث عن الفريق الحالي للملكي، قائلًا: "آمل أن يفوز هذا الجيل ببطولات أكثر من جيلنا. كان لدينا فريق رائع، لكن هذا الجيل لديه الكثير من المواهب ولديهم فرصة مميزة للفوز بمزيد من الألقاب".

واستدرك نجم ريال مدريد السابق: "رغم ذلك، سيكون من الصعب على ريال مدريد تحقيق ذلك، عندما يكون هناك الكثير من (الأنا) في غرفة تبديل الملابس، هذه هي مهمة كارلو أنشيلوتي الكبرى".

وتابع جوتي: "شخصيات مثل مبابي ولامين يامال تثري المنافسة. ولهذا السبب الليجا هي أفضل بطولة دوري في العالم من حيث اللاعبين، وهذا شيء يجب على الفرق الحفاظ عليه من خلال جلب الأفضل أو إخراجهم من أكاديمية الشباب، كما حدث مع يامال".

وختم: "لست مندهشًا من أن الدوري الإسباني له أهمية كبيرة هنا في المكسيك. اللاعبون المكسيكيون موهوبون للغاية وتركوا بصماتهم، كما فعل رافائيل ماركيز في برشلونة، وهو أحد أفضل المدافعين الذين قابلتهم على الإطلاق".

جدير بالذكر أن جوتي تدرج في مختلف فئات نادي ريال مدريد السنية، قبل أن يمثّل الفريق الأول في الفترة من 1996 إلى 2010؛ حيث لعب 542 مباراة رسمية، مسجلًا 77 هدفًا وقدم 94 تمريرة حاسمة.