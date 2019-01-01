الكلاسيكو مهدد بالتأجيل من جديد

السياسة تطارد الكلاسيكو

أصبح كلاسيكو الكرة الإسبانية بين برشلونة وريال مدريد مرة أخرى مهدداً بالتأجيل بسبب الأحداث والمظاهرات السياسية في إقليم كتالونيا.

وتم تأجيل اللقاء من موعده الأصلي في 26 أكتوبر إلى 18 من ديسمبر المقبل بعد اتفاق الناديين والاتحاد الإسباني وممثلي الليجا.

وأعلنت جماعات وأحزاب سياسية مرموقة في برشلونة عن تنظيم مظاهرات في الثامن عشر من ديسمبر المقبل.

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وعلقت مجموعة "تسونامي الديموقراطية" على اختيار نفس موعد المباراة للتظاهر، وأكدت أن الحريات وحق كتالونيا في التصرف الذاتي تأتي فوق كل اعتبار.

وأكدت المجموعة في بيانها أن استمرار وجود معتقلين سياسيين سيدفع المظاهرات والاحتجاجات للاستمرار، رافعة شعار أن الكلاسيكو يومها سيلعبه الجميع.

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ولم يصدر أي تعليق رسمي من الأطراف المعنية كروياً على وجود إمكانية لتأجيل إقامة المباراة من جديد بسبب تلك الدعوات للتظاهر.

ويحتل الفريقان معاً صدارة ترتيب الليجا برصيد 28 نقطة، ومباراة أقل عن بقية فرق المسابقة.