الكشف عن موقف المدرب .. وولفرهامبتون يقترب من توجيه طعنة قاتلة لطموحات الشباب بخطف فيتور بيريرا

المدرب يُقدم أداءً مميزًا مع الليوث

يقترب وولفرهامبتون من توجيه طعنة قاتلة لطموحات فريق الشباب السعودي بخطف مدربه فيتور بيريرا والذي يُقدم موسمًا مميزًا جدًا.

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صاحب الـ56 عامًا تعاقد مع الشباب في فبراير الماضي عقب عدة تجارب في البرازيل وتركيا وواحدة مع الأهلي السعودي وأخرى مع بورتو، وقد قدم نتائج قوية دفعت النادي للحفاظ عليه هذا الموسم.

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بيريرا قاد الشباب بنجاح كبير هذا الموسم، حيث جمع الفريق 23 نقطة في دوري روشن السعودي من 7 انتصارات وتعادلين و4 خسائر، ليتواجد سادسًا في جدول الترتيب بفارق الأهداف عن الأهلي.

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موقع "ذا أتلتيك" أوضح أن النادي الإنجليزي حريص تمامًا على التعاقد مع بيريرا ولذا سيدفع قيمة الشرط الجزائي في عقده مع الشباب، مشيرًا إلى أن الاتفاق حول التفاصيل الشخصية للعقد لا تُمثل أي مشكلة كون المدرب مرحب تمامًا بتلك الخطوة.

وأشار الموقع إلى أن خبرة بيريرا وقوة شخصيته ونجاحه بالفوز بعدة ألقاب وعمله في أكثر من دولة وإجادته عدة لغات كلها عوامل ساهمت في إقناع إدارة وولفرهامبتون بالتعاقد معه خلفًا للمقال جاري أونيل.

يُشار إلى أن وولفرهامبتون يتواجد في المركز الـ19 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 9 نقاط، ولم يُحقق سوى فوزين خلال مبارياته الـ16.