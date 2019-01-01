الكشف عن موعد مباراة نهائي كأس الاتحاد الآسيوي

مباراة الإياب بين الفريقين فسوف تقام في العاصمة اللبنانية بيروت يوم 1 أكتوبر

فيسبوك تويتر ماجد جزر

أجريت صباح اليوم قرعة الأدوار النهائية في كأس الاتحاد الآسيوي 2019 في مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في العاصمة الماليزية كوالالمبور.

ووصلت منطقة غرب آسيا إلى خط النهاية، حيث تجمع المباراة بين ناديي الجزيرة الأردني والعهد اللبناني.

وتقام مباراة ذهاب نهائي منطقة غرب آسيا بين الجزيرة الأردني والعهد اللبناني في العاصمة الأردنية عمان يوم 24 سبتمبر.

على الصعيد الأخر فأن مباراة الإياب بين الفريقين فسوف تقام في العاصمة اللبنانية بيروت يوم 1 أكتوبر.

قرعة ربع نهائي دوري أبطال آسيا👇



⚫️الفائز من مواجهة (النصر السعودي 🆚 الوحدة الإماراتي)

▪️سيواجه الفائز من (الدحيل القطري 🆚 السد القطري)

⚫️الفائز من مواجهة (الاتحاد السعودي 🆚 زوباهان الإيراني)

▪️سيواجه الفائز من (الأهلي السعودي 🆚 الهلال السعودي)

(📸: @TheAFCCL ) pic.twitter.com/UVnpuzsW2r — موقع قول السعودي (@GoalSA) July 2, 2019

وجاءت قرعة قبل نهائي المناطق وفق التالي (الفريق الوارد أولاً يستضيف مباراة الذهاب):

(1) بطل منطقة آسيان – التين عسير (تركمانستان)

(2) أبهاني دكا (بنغلادش) – 25 نيسان (كوريا الشمالية)

نهائي المناطق

الفائز من قبل نهائي المناطق (1) – الفائز من قبل نهائي المناطق (2)

مواجهات قوية منتظرة في طريق الوصول إلى نهائي دوري أبطال آسيا

ويتأهل الفائز من نهائي المناطق لخوض المباراة النهائية في مواجهة بطل غرب آسيا، حيث تقام المباراة النهائية من جولة واحدة على أرض الفريق الفائز بنهائي المناطق، بحسب نظام البطولة الذي ينص على مداورة النهائي سنوياً ليقام مرة في منطقة غرب آسيا ثم مرة على أرض المنطقة الأخرى.