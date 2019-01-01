الكشف عن كرة دوري أبطال أوروبا الجديدة

الشركة المصنعة لكرات بطولات دوري أبطال أوروبا تكشف عن شكل الكرة الجديدة الخاصة بالموسم الجاري من البطولة.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشفت الشركة المصنعة لكرات بطولات دوري أبطال أوروبا عن الشكل الجديد لها الخاص ببطولة الموسم الجديد والذي ينطلق اليوم بشكل رسمي.

جاءت الكرة بالشكل المعتاد لكرات دوري أبطال أوروبا بوجود العديد من النجوم وبالكثير من الألوان الجديدة التي لم تظهر في النسخ السابقة.

وسيكون أول استخدام لتلك الكرة مساء اليوم الثلاثاء في مباريات الجولة الافتتاحية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

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وتقام اليوم ثماني مباريات في الجولة الافتتاحية منهما لقائين بشكل مبكر بين إنتر وسلافيا براجا وليون وزينت وست مباريات بعد ذلك.

وتشهد مباريات الجولة الأولى العديد من المواجهات القوية على رأسها نابولي وليفربول وهي المباراة المكررة من الموسم الماضي في دور المجموعات أيضًا، وبروسيا دورتموند وبرشلونة وتشيلسي وفالنسيا.

جدير بالذكر أن بقية مباريات الجولة الافتتاحية ستقام غدًا الأربعاء وتشهد أيضًا مواجهات قوية بين كل من باريس سان جيرمان وريال مدريد وأتلتيكو مدريد أمام يوفنتوس.