الكشف عن كرة بطولة كأس أمم إفريقيا 2019

شاهد كرة بطولة كأس أمم إفريقيا 2019

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

كشفت شركة أمبرو للملابس الرياضية، عن كرة بطولة كأس أمم إفريقيا 2019، والتي ستقام في مصر خلال شهري يونيو ويوليو المقبلين.

بطولة كأس أمم إفريقيا 2019 ستقام لأول مرة بمشاركة 24 منتخبًا، حيث كانت تقام بمشاركة 16 منتخبًا.

الحساب الرسمي لشركة أمبرو عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" نشر فيديو لكرة بطولة كأس أمم إفريقيا 2019.

وقالت الشركة "تم اختيار أمبرو بصفتها المورد الرسمي لكرة مباريات كأس أمم إفريقيا 2019".

كرة بطولة كأس أمم إفريقيا تجمل بين 3 ألوان وهي الأبيض والأسود والأحمر.