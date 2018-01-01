الكشف عن قائمة المنتخب العماني المشارك في كأس آسيا 2019

تقام البطولة في الفترة من 5 يناير عام 2019، وتستمر حتى يوم 2 فبراير من عام 2019

فيسبوك تويتر ماجد جزر

أعلن الاتحاد العماني لكرة القدم قائمة المنتخب المشاركة في بطولة كأس آسيا 2019، في نسختها الجديدة والتي تُقام في الإمارات الشهر المقبل.

ويدخل المنتخب العماني مُعسكر خاص في دور الإمارات، والذي يبدأ يوم 22 ديسمبر الجاري حتى 5 يناير من عام 2019، وقبل بداية البطولة.

ومن المقرر أن تقام البطولة في الفترة من 5 يناير عام 2019، وتستمر حتى يوم 2 فبراير من عام 2019. اختيارات المحررين جول 50 | "لما لا نفوز به هذا الموسم؟" - ماني يحلم بتحقيق دوري أبطال أوروبا

جول 50 لعام 2018 | القائمة الكاملة لأفضل اللاعبين في العالم

لوكا مودريتش: من لاجئ إلى الأفضل في العالم

تشكيل لجنة لاختيار لاعب الجولة والشهر بالدوري السعودي

قائمة لاعبي المنتخب الوطني الأول والجهاز الفني والإداري والطبي ، للمعسكر الخارجي بدولة الإمارات العربية المتحدة pic.twitter.com/canLCHMfiv — OFA - Official Page (@OmanFA) December 18, 2018

وشهدت القائمة تواجد علي الحبسي، حارس مرمى الهلال السعودي، ومن المنتظر أن يكون قائداً لمنتخب بلاده في البطولة.

قائمة لاعبي المنتخب الوطني الأول والجهاز الفني والإداري والطبي ، للمعسكر الخارجي بدولة الإمارات العربية المتحدة pic.twitter.com/canLCHMfiv — OFA - Official Page (@OmanFA) December 18, 2018

يُذكر أن المنتخب العماني يقع في المجموعة السادسة بكأس آسيا، مع كلًا من منتخبات اليابان وأوزباكستان وتركمانستان.

وجاءت قائمة المنتخب العماني كما يلي :