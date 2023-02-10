شيئين أساسيين يحتاجهم تشافي من رافينيا لمساعدة الفريق.

تحدث مدرب برشلونة، تشافي هيرنانديز، عن شيئين أساسيين يجب على رافينيا فعلهم، من أجل المساهمة في تقدم الفريق.

ويتصدر نادي برشلونة الدوري الإسباني بفرق ثمان نقاط، عن ريال مدريد الذي يتواجد خلفه بالمركز الثاني.

ووفقًا لصحيفة سبورت، تحدث تشافي مع رافينيا، عما يجب فعله من أجل تقدم الفريق عند امتلاكه الكرة، فطلب هيرنانديز، من الجناح البرازيلي الالتصاق بخط التماس، بينما يقابل الكرات العرضية من الجانب الآخر.

وأن يلعب أمام المدافع واحدًا لواحد، من أجل التغلب عليه واستخدام سرعته، والمرور من أمامه بالكرة.

وذلك لتفادي ما حدث من البرازيلي ضد إشبيلية، فعلى الرغم من تسجيل رافينا هدف ثالث لبرشلونة، وتمريراته الحاسمة، لكنه سجل ثلاث مراوغات ناجحة فقط، ولم يتمكن من المرور في ثمان.

ويواجه برشلونة فياريال الأحد القادم، في محاولة لزيادة الفارق بينه وبين ريال مدريد في صدارة الليجا.