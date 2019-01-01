الكشف عن موقف محترفي الأهلي السعودي من معسكر النمسا

كشف عن سبب تأخر وصول اللاعب دجانيني تفاريس إلى جدة

فيسبوك تويتر ماجد جزر

أكدت تقارير صحفية مقربة من النادي الأهلي أن النادي الأهلي التي ستطير إلى النمسا، ستشهد تواجد الرباعي الأجنبي: عمر السومة، ودجانيني تفاريس، وجوزيف دي سوزا، وكلاوديو بايزا لاعب الوسط التشيلي.

الجهاز الإداري بنادي الأهلي كشف عن سبب تأخر وصول اللاعب دجانيني تفاريس إلى جدة، والذي كان مقرراً يوم الخميس الماضي.

وقالت المسؤولين أن هذا التأخر بسبب ظروف الطيران، بعد أن غادر اللاعب بلاده وواجه تأخيراً في رحلات الطيران، مشيرين إلى أن اللاعب غاب خلال الأيام الماضية بإذن من إدارة النادي، وأنه سيتقدم زملاءه اللاعبين المغادرين للمعسكر الخارجي في النمسا.

هل يمكنك تخمين من هم هؤلاء اللاعبين في الدوري السعودي🤔 pic.twitter.com/wzAjUjjq3h — موقع قول السعودي (@GoalSA) July 6, 2019

على الصعيد المحلي، تشهد قائمة الأهلي تواجد خط الدفاع: معتز هوساوي العائد للمشاركة بعد أن غيبه عارض صحي عن المشاركة مع الفريق طوال منافسات الموسم الماضي، ومحمد آل فتيل، وسعيد المولد، وعبد الباسط هندي، وعبد الله الحسون، ولاعبو خط الوسط: سلمان المؤشر، وعبد الفتاح عسيري، وعبد الرحمن غريب، ويوسف الحربي.

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ومن المقرر أن يلتحق الثنائي الأجنبي: باولو دياز المدافع التشيلي، وزميله أديرلان سانتوس المدافع البرازيلي، بمعسكر الفريق مباشرة في النمسا، بعد نهاية مشوار منتخب بلديهما في بطولة كوبا أميركا.