الكشف عن موقف تمديد عقد جروس مع الزمالك

جروس حقق الكثير مع الزمالك في الموسم الحالي

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشفت تقارير صحفية، اليوم الخميس، شرط مجلس إدارة الزمالك لتمديد عقد السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق.

وانتشرت تقارير مؤخرًا حول رغبة جروس في الرحيل عن تدريب الزمالك بعد نهاية عقده في أخر الموسم الحالي أو نهاية شهر مايو.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية مصرية، أن نتائج شهر مايو الجاري للزمالك ستكون شرط تمديد عقد السويسري في قيادة الفريق بالموسم الجديد.

وينتظر الزمالك بعض المواجهات القوية في شهر مايو الجاري أولها أمام النجم الساحلي في إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية بالإضافة إلى النهائي في حال مروره.

وأيضًا ينتظر جروس بعض المواجهات القوية في الدوري المصري الممتاز، والمنافسة على اللقب مع الأهلي وبيراميدز في الوقت الحالي.

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ويحتل الزمالك المركز الثالث في ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 60 نقطة، خلف الأهلي وبيراميدز اللذان يتساويان في الصدارة برصيد 64 نقطة.