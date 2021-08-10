الكشف عن موعد تقديم ميسي لاعبًا لباريس سان جيرمان

صفقة تاريخية للنادي الفرنسي

يستعد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، للظهور أمام الصحافة بعد انتقاله إلى باريس سان جيرمان، للحديث عن تجربته القادمة مع النادي الفرنسي.

صاحب الـ34 سنة وصل اليوم إلى باريس، وأعلن النادي التعاقد معه بشكل رسمي قادمًا من برشلونة في صفقة انتقال حر.

اللاعب وقع على عقد مدته عامين مع إمكانية التمديد لمدة عام إضافي، ومن المقرر حصوله على راتب قيمته 35 مليون يورو.

مصادر داخل نادي باريس أكدت لـ"جول" أن ميسي سيتواجد في مؤتمر صحفي غدًا الأربعاء في تمام الساعة العاشرة صباحًا بتوقيت جرينيتش للكشف عن تفاصيل انتقاله لناديه الجديد.

ومن المقرر أن يروي النجم الأرجنتيني كواليس الصفقة التاريخية، التي حدثت سريعًا فور إعلان رحيل اللاعب عن برشلونة يوم الخميس الماضي.

وكان برشلونة قد أعلن عن مغادرة ميسي للنادي، رغم الاتفاق على تجديد عقده لمدة 5 سنوات مع تخفيض راتبه بنسبة 50%.

وجاء هذا القرار بسبب العجز المالي بميزانية النادي الكتالوني، والذي منعه من تسجيل اللاعب في قائمة الفريق للموسم الجديد.