الكشف عن موعد الإعلان الرسمي.. النصر السعودي يحسم صفقة حكيم زياش

تعرف على تفاصيل صفقة ضم نجم تشيلسي للنصر

كشفت تقارير صحفية اليوم الأربعاء، أن نادي النصر السعودي نجح في ضم اللاعب حكيم زياش إلى صفوفه لمدة 3 سنوات.

ووفقًا للصحفي فابريزيو رومانو، فإن زياش وقع على جميع عقود انتقاله لفريق النصر حتى صيف 2026.

وقال رومانو عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "حكيم زياش سيخضع غدًا الخميس للفحص الطبي في النصر، قبل الإعلان الرسمي عن الصفقة".

وذكرت صحيفة "فوت ميركاتو" أن نادي تشيلسي سيحصل على 15 مليون يورو، مقابل بيع زياش لفريق النصر السعودي، بينما سيحصل اللاعب على مبلغ يتراوح بين 12 إلى 13 مليون يورو كراتب سنوي.

جدير بالذكر أن عقد حكيم زياش مع تشيلسى كان يمتد حتى يونيو 2025، لكن اللاعب قرر الرحيل بسبب عدم مشاركته مع البلوز في الفترة الأخيرة.