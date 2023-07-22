الكشف عن منافس ريال مدريد "السعودي" للتعاقد مع كيليان مبابي

مستقبل المهاجم الفرنسي على صفيح ساخن

وضع قرار باريس سان جيرمان الأخير بشأن كيليان مبابي مستقبل المهاجم الفرنسي على صفيح ساخن، إذ لم يعد أمامه سوى خيارين.

النادي الفرنسي أعلن مساء أمس استبعاد مبابي من رحلة اليابان الاستعدادية للموسم الجديد والتي سيواجه خلالها النصر السعودي وديًا، وذلك بهدف الضغط عليه لتجديد عقده الذي سينتهي صيف 2024 أو الانتقال هذا الصيف لأي فريق آخر.

اللاعب أخبر إدارة ناديه عزمه البقاء معه حتى نهاية عقده ثم الانتقال إلى ريال مدريد مجانًا لضمان الحصول على مكافأة التوقيع، لكن القرار الأخير أربك كل الحسابات.

المصادر الصحفية تحدثت أمس عن عرض سعودي ضخم لضم مبابي، وقد أشار الصحفي بن جاكوبس إلى أن السعودية لا تُمانع قضاء اللاعب موسم واحد في دوري روشن ثم الانتقال إلى ريال مدريد الصيف المقبل.

جاكوبس كشف عن ترحيب باريس سان جيرمان بيع مبابي للسعوديين لكن لم يكشف عن هوية النادي الذي يريده، وهو ما فعلته صحيفة الشرق الأوسط السعودية بالإشارة إلى أنه الهلال.

الصحيفة أوضحت أن الهلال يرغب في تعويض فشله في ضم ليونيل ميسي، الذي فضل الانضمام لإنتر ميامي الأمريكي، بالتعاقد مع مبابي حال كان مرحبًا باللعب في السعودية.

جدير بالذكر أن المهاجم الشاب البالغ من العمر 24 سنة، انضم إلى الفريق الباريسي، في صيف 2017، قادمًا من موناكو الفرنسي، حيث سجل 212 هدفًا وصنع 98 آخرين، خلال 260 مباراة رسمية، في مختلف المسابقات المحلية والخارجية.