الكشف عن مصير نجوم باريس بعد الخروج المذل من مدريد!

كشفت تقارير صحفية فرنسية عن مصير مجموعة كبيرة من نجوم باريس سان جيرمان عقب الخروج الأوروبي أمام ريال مدريد.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ليكيب"، والتي أكدت أن هناك بعض الأسماء التي أدركت الإدارة أن رحيلهم حتمي، من ضمنهم كيليان مبابي، بالرغم من ذلك لم يستسلموا في عملية تجديد عقده.

الصحيفة أكدت أن الأرجنتيني أنخيل دي ماريا على رأس هؤلاء الذين تعتقد الإدارة إنهم لن يكونوا متواجدين في الموسم الجديد.

من هي الأسماء التي تتمسك بها الإدارة؟

بحسب ما ذكرت الصحيفة فالثنائي ليونيل ميسي ونيمار دا سيلفا غير مقبول رحيلهم بالنسبة لإدارة باريس سان جيرمان في الوقت الحالي.

الصحيفة أكدت أن ميسي محبط للغاية من الخروج الأوروبي، لكنه أصبح سعيدًا في باريس مؤخرًا ولا يريد تغيير ذلك.

أكدت "ليكيب" كذلك أن مجموعة أخرى الأسماء لن يتم المساس بهم حيث ترى الإدارة إنهم حجر الزاوية الذي سيتم بناء الفريق عليه وهم ماركينيوس، وماركو فيراتي وجيانلويجي دوناروما ونونو مينديش وبريسينل كيمبيبي.

أسماء في محل شك

بحسب ما ذكرت الصحيفة فاستمرار إدريسا جاي وتيلو كيرر ولايفن كورزاوا وليوناردو باريديس وأندير هيريرا وجوليان دراكسلر يعد في محل شك كبير.

بالإضافة إلى سيرخيو راموس، الذي لم يلعب سوى خمسة لقاءات حتى الآن مع الفريق، وترغب الإدارة في التخلص منه، لكن ذلك سيعني دفع راتبه كاملًا لو لم ينتقل لأي فريق آخر.

جدير بالذكر أن باريس سان جيرمان كان قد خسر من ريال مدريد بثلاثة أهداف لهدف على ملعب سانتياجو برنابيو بعد أن كان متأخرًا بهدف نظيف حتى الدقيقة الـ 60 بالإضافة إلى خسارته لقاء الذهاب بهدف مبابي في اللحظات الأخيرة.