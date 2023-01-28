الكشف عن مشتريات ألفيش من متجر السجن .. ومخاوف بين النزلاء بسببه!

النجم البرازيلي يمضي فترة صعبة في حياته.

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن نوعية المنتجات التي قام دانييل ألفيش نجم برشلونة السابق بشرائها من متجر السجن الذي يتواجد فيه بتهمة الاعتداء على سيدة في مرحاض ملهى ليلي.

جاء هذا بحسب ما نقلت صحيفة "ماركا"، والتي أكدت أن مشتريات اللاعب البرازيلي انحصرت في احتياجاته اليومية من طعام وشراب ومستلزمات نظافة شخصية.

حيث اشترى أربع علب من التونة ومثلهم من الزبادي وزجاجة من غسول الشعر بالإضافة إلى مزيل عرق، لكنه رفض شراء أي ملابس إضافية كما رفض شراء تلفاز بالرغم من أن ذلك الأمر متاح، لكنه يفضل ألا يستمع لما يقال عن القضية المتهم فيها عبر الأخبار.

وبحسب ما ذكرت الصحيفة أيضًا فالنزلاء في السجن بالرغم من علاقتهم الطيبة مع ألفيش إلا إنهم يخشون من تأثير وجوده على معدل الموافقة على زيارات الأهل والأصدقاء لهم.

جدير بالذكر أن محامي ألفيش كان قد برر تضارب أقواله في التحقيقات بكون اللاعب كان يرغب في إخفاء الأمر على زوجته، لكنه أصر أن كل ما تم بين اللاعب والسيدة التي رفعت الدعوى كان بالتراضي.