الكشف عن مجلس إدارة شركة العين لكرة القدم الجديد

رئيس مجلس إدارة النادي أعلن تشكيل مجالس إدارات الشركات المختلفة التابعة له

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أصدر الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة العين قرارًا بإعادة تشكيل مجلس إدارة النادي الرياضي الثقافي وضمنه مجلس إدارة شركة العين لكرة القدم.

وأعلن الموقع الرسمي للنادي أن مجلس إدارة شركة العين لكرة القدم تضمن الدكتور مطر الدرمكي رئيسًا، وخالد عبدالله حمر عين الظاهري نائبًا للرئيس، وعضوية كل من مطر الظاهري وسالم الجنيبي وماجد العويس.

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وعيُن محمد الدرعي رئيسًا لمجلس إدارة شركة نادي العين للاستثمار، فيما حل خليفة خوري في منصب نائب للرئيس، وجمعت عضوية مجلس الإدارة كلًا من سلطان الظاهري وأحمد عمر وسعيد المهيري.

كما أصدر الشيخ هزاع بن زايد قرارًا بتكليف حمد العامري عضوًا منتدبًا للنادي وشركاته.

وأكد الشيخ هزاع على أهمية التزام منظومة العمل بسياسة تكامل الأدوار والعمل بروح العائلة الواحدة المؤلفة من إدارة ولاعبين وأجهزة فنية وطبية وجماهير مخلصة ومحبة، مؤكدًا أن كل فرد في المجموعة له دوره المهم وأن الجميع شركاء في تحقيق النجاحات وحصد الإنجازات.