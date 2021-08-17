الكشف عن كواليس تسجيل نجوم برشلونة وتخفيض الرواتب

يواصل برشلونة عمله الجاد لتحسين وضعه الاقتصادي.

يعيش برشلونة الإسباني حالة من الانتعاش النسبي على الصعيد الاقتصادي، بعدما تمكن النادي الكتالوني أخيرًا من تسجيل الهولندي ممفيس ديباي والمدافع إريك جارسيا.

وأصبح لدى برشلونة بعض الهامش للمناورة من أجل تسجيل عقد سيرخيو أجويرو، رغم أنه لن يتعجل في ذلك بسبب إصابة المهاجم الأرجنتيني وغيابه لقرابة شهرين.

برشلونة تلقى الضربة الأكبر في الصيف الحالي، بعدما تسببت أزمة اقتصادية وهيكلية في عدم استمرار الأرجنتيني ليونيل ميسي مع الفريق، حيث انتهى به المطاف للانتقال إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.

ماذا فعل برشلونة حتى يحسن وضعه الاقتصادي؟

صحيفة "ماركا" الإسبانية أكدت أنه رغم عدم وجود بيانات رسمية، إلا أن هناك عاملان أساسيان ساهما في انتعاش اقتصاد برشلونة، الأول هو القيام بخمس عمليات سابقة في سوق الانتقالات، والثاني تقليص راتب جيرارد بيكيه القائد الثاني في الفريق الكتالوني بحوالي 50%.

وقام برشلونة ببيع جونيور فيربو إلى ليدز يونايتد مقابل 15 مليون يورو، وجان كلير توديبو إلى نيس مقابل 8.5 مليون يورو، وكارليس ألينيا إلى خيتافي مقابل خمسة ملايين يورو.

وبالإضافة إلى ذلك، قام برشلونة بفسخ عقد ماتيوس فيرنانديز وأعار تيرنكاو إلى وولفرهامبتون الإنجليزي.

كل تلك العمليات في سوق الانتقالات جعلت برشلونة يحصل على ما يقرب من 40 مليون يورو في المجمل، بين الادخار في الرواتب، وقيمة الصفقات.

الخماسي المذكور ليسوا لاعبين معتمدين مثل بيكيه، لذلك من المبلغ الذي تم توفيره لا يمكن لبرشلونة سوى استخدام 25% منه للمساعدة في أزمة كتلة الرواتب الطارئة، لذلك فمبلغ عشرة ملايين يورو في المجمل ليس سيئًا.

ماذا فعل بيكيه لمساعدة برشلونة؟

عقد بيكيه مع برشلونة كان يحصل بموجبه على 19 مليون يورو صافية، أي حوالي 38 مليون يورو باحتساب الضرائب، وقام قائد برشلونة الثاني بتخفيض راتبه الصافي بنسبة 50% لكي يحصل على ثمانية ملايين يورو، بإجمالي 19 مليون يورو باحتساب الضرائب.

قيمة 50% المخفضة من عقد بيكيه برشلونة، ولأنه لاعب امتياز لدى رابطة الدوري الإسباني، فإنها تسمح باستخدام نصف القيمة المخفضة في تحسين الرواتب وتكاليف الموظفين، أي حوالي 9.5 مليون يورو.

وحسب "ماركا" فإن تلك القاعدة من الناحية النظرية كانت من أجل الصفقات الجديدة فقط، لكن منذ الموسم الماضي حصلت رابطة الدوري الإسباني لجميع الأندية بهذا النوع من الادخار من لاعبي الامتياز من أجل تحسين الكتلة الإجمالية للرواتب.

ومع القيمة المضافة من اللاعبين الذين تم بيعهم وتقليص راتب بيكيه، فإن برشلونة تمكن من الحصول على مبلغ يتراوح بين 19 و20 مليون يورو لرواتب إريك جارسيا وومفيس ديباي، وهو ما ساعد على تسجيلهما في الدوري الإسباني.

ما هو موقف أجويرو الحالي؟

يقترب برشلونة كذلك من تسجيل عقد سيرخيو أجويرو، رغم الهدوء في تلك العملية بسبب إصابة اللاعب، حيث يتحرك النادي الكتالوني نحو تقليص رواتب الثلاثي سيرجيو بوسكيتس، وجوردي ألبا، وسيرجي روبرتو.

وفي حالة وافق الثلاثي على تقليص رواتبهم بنسبة 50% مثل بيكيه، فإن ذلك سيمنح برشلونة هامشًا إضافيًا من أجل التحرك بحرية أكبر إذا ما أراد الحصول على لاعب آخر قبل إغلاق سوق الانتقالات.

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