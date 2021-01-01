الكشف عن كواليس اجتماع الهلال مع لجنة الحكام السعودية

لجنة الحكام توضح تفاصيل الأخطاء التحكيمية

كشفت تقارير صحفية سعودية، اليوم الأربعاء، كواليس الاجتماع الذي تم انعقاده من قبل لجنة الحكام الاتحاد السعودي مع مسؤولين الهلال.

وكان الهلال قد قدم بعض الاعتراضات على بعض الحالات التحكيمية التي وقعت خلال المباريات الماضية في الدوري السعودي للمحترفين.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "الرياضية" السعودية، أن الاجتماع جاء بطلب من الهلال، حيث اجتمع السويسري مانويل نافارو مدير لجنة التحكيم بالجهازين الفني والإداري في الهلال.

المزيد من الفرق

وأشارت الصحيفة أن رئيس لجنة التحكيم قام بشرح الحالات التحكيمية خلال الاجتماع، حيث حضر أيضًا قائد الهلال سلمان الفرج.

وأكدت "الرياضية" أن لجنة الحكام ستواصل عقد اجتماعات مع الأندية التي تقدم اعتراضات على الحالات التحكيمية في مباريات الدوري السعودي خلال الفترة المقبلة.

ويعد هذا الإجراء تصرف جيد من قبل لجنة الحكام من أجل تهدئة الوضع بين أندية الدوري السعودي خلال المرحلة الحالية من الموسم.