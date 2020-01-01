الكشف عن عقوبة فرجاني ساسي "المغلظة" من الاتحاد المصري

عقوبة ستثير الجدل..

تداولت تقارير إعلامية مصرية قرار لجنة الانضباط التابعة للاتحاد المصري لكرة القدم بشأن واقعة فرجاني ساسي نجم الزمالك خلال مباراة المصري الأخيرة مع أمين عمر.

وكان الدولي التونسي قد اعترض بشدة على الحكم لعدم احتساب أخطاء لصالحه، ثم استمر غضب ساسي حتى قام بخلع السماعة من أذن أمين عمر والذي لم يتردد في منحه البطاقة الحمراء بعد ذلك.

الواقعة أثارت جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، في الوقت الذي أعلن فيه الزمالك من خلال رئيسه مرتضى منصور توقيعه لعقوبة تاريخية بحق نجمه الأول.

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وبحسب ما ذكرته قناة "أون تايم سبورتس" فإن لجنة الانضباط قررت معاقبة ساسي بالإيقاف لمدة 6 مباريات مع غرامة بقيمة 50 ألف جنيه.

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البعض ذهب لأن ساسي يُمكن أن يتم إيقافه على الأقل لمدة 8 مباريات، لكن يبدو أن قرار الانضباط أتى مختلفًا وستتضح أسبابه عن الإعلان الرسمي عن حيثيات القرار.

الأمر الآن بيد اللجنة الخماسية التي تتولى قيادة الاتحاد المصري لكرة القدم، حتى تعتمد القرار وتُعلنه، ويفترض أن يحدث ذلك خلال الساعات القليلة المقبلة.

وإن تم اعتماد القرار على ما هو عليه، فسيغيب ساسي هكذا عن المباريات المتبقية في الدوري لهذا الموسم وفي الكأس حال استمرار مسيرة كتيبة باتشيكو، على أن يعود مطلع الموسم الجديد محليًا.