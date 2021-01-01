الكشف عن طبيعة إصابة بيدري وتحديد فترة غيابه

نادي برشلونة يعلن تفاصيل إصابة لاعبه بيدري وتقارير صحفية تكشف فترة غيابه.

كشف نادي برشلونة عن تفاصيل إصابة لاعبه بيدري رودريجيز نجم وسط ملعب الفريق، التي تعرض لها في مواجهة إشبيلية.

جاء هذا بحسب ما أعلن النادي في بيان رسمي أصدره قبل ساعات، وأكد خلاله أن إصابة اللاعب عضلية، وسيتم فحصها بشكل أدق اليوم الأحد.

ماذا قال برشلونة في بيانه؟

أوضح البيان أن الفحوصات التي سيخضع لها اللاعب اليوم الأحد ستوضح طبيعة الإصابة بشكل أفضل وأدق، مما يساعد على تحديد البرنامج العلاجي لها.

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وكتب النادي في البيان: "لاعب فريقنا الأول بيدري لديه إصابة عضلية في الجزء السفلي من القدم اليسرى، والمزيد من الفحوصات ستتم لنعرف بالتحديد نوع الإصابة".

ما هي مدة إصابة بيدري؟

وأوضحت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن إصابة اللاعب لن تجعله يغيب عن الملاعب لأكثر من ثلاثة أسابيع كحد أقصى.

وكان اللاعب قد أصيب في المباراة التي أقيمت ضمن مواجهات الجولة الـ 25 من الدوري الإسباني، وغادر الملعب في الدقيقة الـ 71 من عمرها.

ما هي المباريات التي سيغيب عنها بيدري عن برشلونة؟

ثلاثة أسابيع بحسب ما ذكرت "موندو ديبورتيفو"، تعني غياب اللاعب عن إياب نصف نهائي الكأس أمام إشبيلية وإياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا ضد باريس سان جيرمان.

بالإضافة لذلك سيغيب اللاعب عن مواجهتي أوساسونا وويسكا في الدوري الإسباني في السادس والـ 15 من شهر مارس المقبل.

ولن يعود اللاعب في أفضل سيناريو ممكن قبل مواجهة ريال سوسييداد في الـ 21 من شهر مارس.

جدير بالذكر أن برشلونة كان قد حقق الفوز في مواجهة الأمس بهدفين نظيفين على ملعب الفريق الأندلسي، ليحتل النادي الكتالوني المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 53 نقطة.