الكشف عن سبب قرار دياز الصادم باستبعاد بيريرا من "الكلاسيكو"

ماتيوس بيريرا يغيب عن مواجهة الهلال والاتحاد في "الكلاسيكو" بسبب قرار فني صادم من الأرجنتيني رامون دياز مدرب "الزعيم".

Shahid

قرر الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني لنادي الهلال استبعاد البرازيلي ماتيوس بيريرا نجم "الزعيم" من مواجهة الاتحاد في "الكلاسيكو" الذي يقام مساء الخميس في قمة الجولة 12 من منافسات موسم 2022-23 من دوري روشن السعودي.

صحيفة "الرياضية" السعودية كشفت في وقت سابق أن استبعاد بيريرا من قائمة الكلاسيكو جاء لأسباب فنية، لكن دون الإشارة إلى أي تفاصيل إضافية.

لكن الصحفي السعودي عساف الخليفي كشف عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي عن السبب الفني الحقيقي وراء استبعاد البرازيلي.

وكتب الخليفي: "جاء قرار مدرب الهلال رامون دياز باستبعاد البرازيلي ماتيو بيريرا من قائمة الكلاسيكو اليوم أمام الاتحاد، بسبب قرار مشاركة 7 لاعبين أجانب في المباريات".

وأضاف: "دياز فضل ضم ماريجا وميشايل لخدمة التكتيك الذي يرغب اللعب به".

بيريرا شارك مع الهلال في ثماني مباريات فقط منذ بداية الموسم، ولم يقدم أي مساهمة تهديفية سواء بالتسجيل أو الصناعة، ويبدو أن ذلك قد يكون سببًا رئيسيًا في استبعاده من "الكلاسيكو".

يذكر أن الهلال يحل ضيفًا مساء الخميس على غريمه الاتحاد في مباراة نارية، قد تشكل سباق لقب دوري روشن السعودي لموسم 2022-23.