الكشف عن سبب استبعاد شريف وأفشة "الصادم" من منتخب مصر

الجهاز الفني أعلن قائمة مباراتي ليبيا بمفاجأة كبرى

كشفت مصادر مصرية مطلعة عن السبب الحقيقي وراء استبعاد الثنائي محمد شريف ومحمد مجدي أفشة من قائمة منتخب مصر لمباراتي ليبيا في تصفيات أفريقيا لنهائيات كأس العالم 2022.

ثنائي الأهلي من أبرز نجوم الموسم الماضي وقد سجل شريف، هداف الدوري المصري، هدفي الفراعنة في اللقاء الودي الأخير أمام ليبيريا، مما جعل استبعادهما قرارًا صادمًا أثار جدلًا واسعًا على السوشيال ميديا.

كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب أعلن القائمة اليوم الجمعة وقد استدعى لها الثنائي أحمد فتحي وياسر إبراهيم واستبعد عددًا من اللاعبين على رأسهم أفشة وشريف بجانب سام مرسي وأحمد ياسر ريان.

وقد ضمت القائمة كلًا من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي (الأهلي)، محمد بسام (طلائع الجيش)، محمد أبو جبل (الزمالك) ومحمد صبحي (فاركو).

الدفاع: أحمد فتوح (الزمالك)، أيمن أشرف (الأهلي)، محمود حمدي "الونش" (الزمالك)، ياسر إبراهيم (الأهلي)، أحمد حجازي (الاتحاد)، باهر المحمدي (الإسماعيلي)، أكرم توفيق (الأهلي) وأحمد فتحي (بيراميدز).

الوسط: محمد النني (أرسنال)، عمرو السولية (الأهلي)، طارق حامد (الزمالك)، حمدي فتحي (الأهلي)، إبراهيم عادل (بيراميدز)، عبد الله السعيد (بيراميدز)، رمضان صبحي (بيراميدز) وأحمد سيد "زيزو" (بيراميدز).

الهجوم: محمد صلاح (ليفربول)، عمر مرموش (شتوتجارت)، أحمد حسن "كوكا" (كونيا سبور) ومصطفى محمد (جلطة سراي).

موقع يلا كورة المصري كشف عن السبب الحقيقي خلف استبعاد شريف وأفشة من صفوف المنتخب، موضحًا أنه يتعلق بالقياسات البدنية التي أظهرت معاناة اللاعبين من إرهاق شديد.

يلا كورة نقل عن مصدر في الجهاز الفني للمنتخب قوله أن الثنائي المتوج مع الأهلي بدوري أبطال أفريقيا خضعا لقياسات بدنية مثل بقية لاعبي المنتخب، وقد أثبتت تعرضهما لإجهاد شديد ولذا فضل كيروس ومساعديه إراحتهما واستبعادهما من مواجهتي ليبيا.