الكشف عن خطبة ميسي لزملائه بين شوطي مباراة ريال بيتيس

خطبة تحفيزية من ميسي للاعبي برشلونة بين شوطي المباراة الأخيرة

كشفت كاميرات البث التلفزيوني، عن خطبة ليونيل ميسي التحفيزية في مباراة برشلونة وريال بيتيس الأخيرة.

وحل برشلونة ضيفاً على بيتيس مساء أمس في ختام مباريات الجولة الـ 23 من الليجا .

واتسمت المباراة التي انتهت بفوز برشلونة بثلاثة أهداف لهدفين، بالإثارة وانتهى شوطها الأول بالتعادل بهدفين لكل فريق.

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ووفقاً لصحيفة AS الإسبانية، فإن ميسي قال لزملائه بين شوطي المباراة: "هيا هيا سندافع معاً كما فعلنا في المباراة السابقة، هذا ما جعلنا أكثر قوة وسنسجل".

وكان ميسي يقصد مباراة أتليتك بلباو في كأس الملك، التي قدم فيها الفريق أداءً كبيراً ولكنه في النهاية خسر بهدف في الوقت القاتل.

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وبعد خطبة البرغوث الأرجنتيني، تحسن أداء البلوجرانا بشكل كبير في الشوط الثاني خاصة على الجانب الدفاعي، ونجح الفريق في تسجيل هدف الفوز خلال الربع ساعة الأخير.

جدير بالذكر أن برشلونة يحتل المركز الثاني من ترتيب الدوري الإسباني برصيد 49 نقطة، وبفارق ثلاث نقاط عن ريال مدريد المتصدر.