الكشف عن حكم السوبر التونسي بين الترجي والأفريقي

من المنتظر إقامة المباراة في قطر على ملعب نادي الغرافة

فيسبوك تويتر بلال محمد

أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم، عن حكم مباراة السوبر بين الترجي والأفريقي، والمقرر إقامتها في نهاية الشهر الجاري بقطر.

ومن المنتظر إقامة السوبر التونسي، يوم 24 فبراير الجاري على ملعب نادي الغرافة في قطر.

وقرر الاتحاد التونسي أن يقود الحكم التونسي يوسف السرايري اللقاء، ويعاونه كلاً من أنور هميلة ويامن الملولشي والحكم الرابع وليد الجريدي.

لو عُرض عليّ الأمر مجددًا الآن لن أرفض بالتأكيد 🎙️ — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 17, 2019

ويدخل الترجي اللقاء بصفته بطلاً للدوري التونسي الماضي، بينما يشارك الأفريقي بصفته بطلاً للكأس، ووفقاً لقوانين الاتحاد فإن انتهى الوقت الأصلي للقاء بالتعادل فإن المباراة تذهب مباشرة إلى ركلات الترجيح.

وسيسافر الفريقين يوم 21 فبراير الجاري إلى الدوحة في رحلة مشتركة، كما سيقيم الفريقين في نفس الفندق، تحت رعاية الشركة المنظمة للبطولة.

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الجدير بالذكر أن الفائز من البطولة سيحصل على جائزة مالية قدرها 100 ألف دولار، بينما يحصل الفريق المهزوم على 75 ألف دولار.