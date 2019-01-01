الكشف عن حكام مباريات الجولة الـ13 بالدوري السعودي

المباراة التي ستجمع فريقي الشباب والأهلي سيقودها الحكم الروماني أوفيديو هاتيجان

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم أسماء حكام مباريات اليوم السبت من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين حيث تتواصل مباريات الجولة الثالثة عشر من المسابقة المحلية.

وبحسب ما كشفت لجنة الحكام بالاتحاد السعودي فمن المقرر أن يقود مباراة الفيحاء والنصر التي ستقام 3:20 مساءً الحكم البرتغالي آرتور سواريس .

أما مباراة أبها وضمك والتي ستقام في 3:40 مساءً الحكم الكرواتي إيفان بيبيك، بينما يقود لقاء الاتفاق والتعاون والذي سيقام في 5: 35 مساءً الحكم السلوفاكي إيفان كرولياك.

المباراة التي ستجمع فريقي الشباب والأهلي سيقودها الحكم الروماني أوفيديو هاتيجان، وستقام الساعة الـ 5:50 مساءً.

أما المباراة الأخيرة التي ستُقام اليوم وتجمع بين الاتحاد والفتح فسيكون في تمام الـ 7:50 مساءً بقيادة صافرة الحكم الروماني إستفان كوفاكس.

وكانت مباريات الدوري السعودي للمحترفين قد شهدت عودة الحكام المحليين لإدارة مبارياتها بقرار من لجنة الحكام بالاتحاد.

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يُذكر أن الحكم السعودي شكري الحنفوش كان قد أدار مباراة فريقي الهلال والحزم أول أمس في نفس الجولة من المسابقة.