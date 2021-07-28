الكشف عن حقيقة مفاوضات الاتحاد مع حارس القادسية

هل يريد الاتحاد ضم حارس القادسية؟

كشف محمد الصالح، نائب رئيس نادي القادسية، والمشرف على اللجنة الفنية لكرة القدم بالنادي، عن حقيقة ما تردد حول اقتراب انتقال فيصل مسرحي، حارس مرمى الفريق إلى نادي الاتحاد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكانت بعض التقارير الصحفية قد أشارت إلى نادي الاتحاد يقترب من التعاقد مع فيصل مسرحي، من أجل تدعيم صفوفه خلال الفترة المقبلة.

ما هي حقيقة انتقال مسرحي إلى الاتحاد؟

الصالح قال خلال تصريحات لصحيفة "مكة" السعودية: "ما تردد حول انتقال فيصل مسرحي إلى الاتحاد غير صحيح، واللاعب مرتبط بعقد مع الفريق يمتد إلى 2023".

وتابع: "لم نتلق أي عرض رسمي من جانب إدارة نادي الاتحاد، بخصوص انتقال أو إعارة فيصل مسرحي، لأن اللاعب مرتبط بعقد رسمي مع الفريق حاليًا".

ماذا قال فيصل مسرحي عن عرض نادي الاتحاد؟

نائب رئيس القادسية واصل حديثه قائلًا: "اجتمعت مع فيصل مسرحي، وسألته عن إذا تلقى عرضًا شفهيًا من الاتحاد، وأكد لي أنه لم يتلق أي عرض من أي نادٍ، وأنه ملتزم بعقده مع القادسية".

واستطرد قائلًا: "وجدت لدى فيصل مسرحي الرغبة في الاستمرار مع نادي القادسية، خاصة في هذه الظروف التي تشهد عملًا منظمًا من أجل إعادة الفريق لدوري الأضواء بعد هبوطه في الموسم الماضي".

وتابع: "مسرحي قائد القادسية وله وضعه، وهو من اللاعبين الذين يلعبون دورًا مؤثرًا في غرف الملابس، ولا يمكن التفريط فيه لا للاتحاد ولا لأي فريق آخر.

ما هي آخر تطورات أزمة القادسية والاتحاد؟

وتحدث محمد الصالح عن العلاقة بين إدارتي القادسية والاتحاد، حيث أكد على أن العلاقة متوقفة منذ سنتين ولم يتم التواصل بين الإدارتين بخصوص مستحقات اللاعب هارون كمارا.

وكانت غرفة فض المنازعات قد أصدرت قرارًا بإلزام نادي الاتحاد بدفع مبلغ 11 مليون ريال متبقية من عقد انتقال كمارا قبل موسمين.

وشدد الصالح على أن القادسية ملتزم بحقه في هذه القضية، رغم ما يتعرض له نادي الاتحاد من خصم من النقاط إذا لم يتم السداد في الوقت الممنوح له للإيفاء بالمبلغ المتبقي.

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