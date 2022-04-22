الكشف عن حقيقة تفاوض النصر مع العراقي قاسم

انتشرت أخبارًا خلال الساعات الماضية، تؤكد تفاوض نادي النصر مع محمد قاسم لاعب فريق الشرطة العراقي، من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

التقارير أكدت على أن نادي النصر قدم عرضًا من أجل ضم قاسم لمدة موسمين، لتدعيم صفوفه استعدادًا للموسم الرياضي الجديد 2022-2023.

الإعلامي الرياضي أحمد الجدي كشف عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن صحة الأخبار التي يتم تداولها حول تفاوض النصر مع قاسم.

وكتب الجدي تغريدة جاء نصها كالآتي: "غير صحيح ما يتم تداوله حول وجود عرضًا من نادي النصر للاعب العراقي محمد قاسم".

وبذلك ينفي الإعلامي الرياضي كل ما تردد خلال الآونة الأخيرة، بشأن التفاوض مع محمد قاسم، الذي شارك مع منتخب العراق في بطولة كأس العرب 2021 التي أقيمت في قطر.

"خبر"



غير صحيح مايتم تداوله حول وجود عرض من نادي النصر للاعب العراقي محمد قاسم #النصر pic.twitter.com/L0MrIrW0OG — احمد الجدي (@ahmed_aljadi68) April 21, 2022

ولعب قاسم في العديد من الأندية العراقية، حيث بدأ مسيرته مع نادي نفط الوسط، ثم انتقل إلى القوة الجوية، قبل الانتقال إلى الشرطة في صيف 2020 والذي مازال يلعب في صفوفه حتى الآن.

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قاسم صاحب الـ25 عامًا يلعب في العديد من المراكز الهجومية، أبرزها صناعة اللعب والجناحين الأيمن والأيسر، وقدم مستوى جيد مع فريقه خلال الفترة الماضية، مما جعله محط أنظار العديد من الأندية.