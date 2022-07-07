الكشف عن حقيقة انتقال طارق حامد مقابل 2 مليون دولار

هل يرتدي طارق حامد قميص الاتحاد الموسم القادم؟

كشف الإعلامي الرياضي أحمد شوبير، عن حقيقة ما تردد خلال الساعات الماضية، بشأن توقيع طارق حامد لاعب وسط الزمالك، على عقود انضمامه لنادي الاتحاد، مقابل 2 مليون دولار.

طارق حامد يرحل عن الزمالك مجانًا

واقترب عقد طارق حامد من الانتهاء بنهاية الموسم الحالي، وهو الأمر الذي دفع أكثر من فريق لمفاوضته، أبرزهم نادي الاتحاد من أجل ضمه مجانًا.

وكانت إدارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور، قد أكدت على أنها قدمت عرضًا لطارق حامد من أجل تمديد عقده، ولكن اللاعب رفضه وتمسك بالحصول على مقابل مادي أعلى.

كما رفض طارق حامد الجلوس مع إدارة الزمالك في أكثر من مرة، من أجل التفاوض حول عقده الجديد مع الفريق الأبيض، ليصبح لاعبًا حرًا.

ما هي حقيقة انتقال طارق حامد إلى الاتحاد؟

شوبير قال عبر برنامجه على قناة أون تايم سبورتس: "ينتشر خلال الفترة الحالية بعض الأخبار التي تؤكد على أن طارق حامد انتقل إلى الاتحاد السعودي مقابل 2 مليون دولار سنويًا، هذا الخبر أشك فيه جملة وتفصيلًا وأستطيع أن أنفيه".

وتابع: "قد يكون طارق حامد انتقل بالفعل إلى الاتحاد، ولكن ليس مقابل 2 مليون دولار، والحديث عن هذا المقابل المادي غير صحيح".

واختتم أحمد شوبير تصريحاته قائلًا: "ما أعلمه أن طارق حامد يؤمن مستقبله بشكل كبير جدًا، ولكن لا أعلم إلى أين سينتقل".

اقرأ أيضًا ..

إلى الدوري السعودي؟ الزمالك يعلن عن رحيل أبو جبل وحامد

منافسة بين الأهلي والاتحاد لضم طارق حامد

"طارق حامد أنهى اتفاقه مع نادي الاتحاد"