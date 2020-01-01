الكشف عن تفاصيل عرض بيراميدز لضم فرجاني ساسي

هل يرحل فرجاني ساسي عن الزمالك؟

كشفت وسائل إعلام مصرية، أن هناك عرضًا تقدم من نادي بيراميدز للتونسي فرجاني ساسي نجم الزمالك لضمه في الموسم المقبل.

ويمتد عقد ساسي مع الزمالك لنهاية الموسم المقبل، أي يحق له التوقيع لأي ناد في فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل دون العودة للزمالك.

وقال الإعلامي المصري عمر ربيع ياسين في تصريحات عبر قناة "النهار"، إن هناك عرضًا تقدم بالفعل به بيراميدز لوكيل اللاعب من أجل ضمه.

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وأضاف: "ساسي طالب في الزمالك بالحصول على ما يقرب من 2 مليون و250 ألف يورو، وهو ما حاول الأبيض تخفيضه مع اللاعب".

وتابع ياسين: "بيراميدز قام بتقديم عرض لوكيل فرجاني ساسي، بنفس الراتب الذي يرغب اللاعب في الحصول عليه خلال الفترة المقبلة".

ويعد ساسي من أبرز اللاعبين المحترفين الذين ارتدوا قميص الزمالك خلال السنوات الماضية وقدم الكثير من المستويات المميزة مع الأبيض.