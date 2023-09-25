الكشف عن تفاصيل إصابة كيليان مبابي ضد مارسيليا .. ولويس إنريكي يعلق!

لويس إنريكي يتحدث عن إصابة مبابي خلال قمة الدوري الفرنسي بين باريس سان جيرمان ومارسيليا..

عاش نادي باريس سان جيرمان ليلة على طرفي النقيض مساء الأحد، وذلك خلال مباراته أمام مارسيليا في "كلاسيكو" الدوري الفرنسي، والتي أقيمت على ملعب "حديقة الأمراء" في قمة الجولة السادسة لموسم 2023-2024 من "ليج 1".

وحقق باريس سان جيرمان فوزًا عريضًا على مارسيليا برباعية نظيفة، لكنه خسر جهود نجمه الأول كيليان مبابي الذي خرج بعد قرابة نصف ساعة من بداية اللقاء بسبب الإصابة.

وحسب منصة "أمازون برايم فيديو" الناقلة للدوري الفرنسي، فإن الفحوصات الأولية التي خضع لها مبابي مطمئنة، وتشير إلى أن اللاعب تعرض لمجرد كدمة قوية ولم تتطور إلى التواء في الكاحل.

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وأشار المصدر ذاته إلى أن مبابي قال وهو يغادر ملعب المباراة: "أنا مصاب"، وفي الواقع فإن اللاعب كان لديه بالفعل رباط ضاغط على كاحله منذ بداية المباراة، وهو ما قد يفسر الألم الذي كان يعاني منه.

وعلى صعيد متصل، فقد تحدث الإسباني لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان عن إصابة مبابي، موجهًا رسالة مطمئنة لجماهير الفريق الفرنسي.

وقال إنريكي في تصريحات لـ"أمازون برايم فيديو" بعد المباراة عن إصابة مبابي: "إنها ليست مشكلة خطيرة، ولكن هناك ألم، أعتقد أن خروجه كان القرار الأذكى، لقد كانت مجرد ضربة، وأخيرًا فإن الأمور تسير على ما يرام".

فوز باريس سان جيرمان على مارسيليا رفع رصيد بطل الدوري الفرنسي إلى 11 نقطة بعد مرور 6 جولات، يحتل بها المركز الثالث في جدول الترتيب، بفارق نقطتين عن بريست المتصدر.