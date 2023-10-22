الكشف عن تفاصيل إصابة كيسييه وموقفه من مواجهة الهلال

الأهلي يُواجه الهلال في قمة الجولة الـ11 من دوري روشن

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كشف الصحفي عبد الله أحمد عن نتائج الفحوصات الطبية التي أجراها نجم وسط الأهلي فرانك كيسييه اليوم الأحد في جدة وموقفه من مواجهة الهلال يوم الجمعة القادم في قمة الجولة الـ11 من دوري روشن السعودي.

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نجم الوسط الإيفواري كان قد غادر مباراة الوحدة الأخيرة مصابًا في الشوط الثاني، وقد كشفت الرياضية صباح اليوم أنه من طلب الخروج من الملعب بعد شعوره بآلام في قدمه.

الجمهور الأهلاوي شعر بقلق بالغ من إمكانية غياب اللاعب عن مواجهة الهلال الصعبة، خاصة في ظل المستويات الرائعة التي يُقدمها مع الفريق هذا الموسم.

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عبد الله أحمد زف البُشرى للأهلاوية بالإشارة عبر حسابه على منصة إكس إلى أن إصابة كيسييه مجرد كدمة في الركبة ولن تمنعه من التواجد في الملعب يوم الجمعة القادم أمام الهلال.

يُشار إلى أن الأهلي هزم الوحدة 3-1 في آخر مباريات الدوري السعودي، ويتواجد الفريق رابعًا في جدول الترتيب بفارق 4 نقاط عن الهلال في الصدارة.

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