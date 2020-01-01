الكشف عن تفاصيل إصابة راموس وفترة غيابه عن ريال مدريد

تقارير صحفية إسبانية تؤكد إصابة راموس مدافع وقائد ريال مدريد أمام أتلتيكو في نهائي كأس السوبر الإسباني وتكشف عن مدة غيابه.

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن النجم سيرخيو راموس قائد ريال مدريد قد تعرض للإصابة في مباراة الفريق مساء الأمس أمام أتلتيكو مدريد في نهائي كأس السوبر الإسباني.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "آس" والتي أكدت أن اللاعب تعرض لإصابة في الكاحل بعد كرة مشتركة مع زميله السابق في النادي الملكي ألفارو موراتا.

وأوضحت الصحيفة أن المدة المتوقعة لغياب راموس عن الملاعب قد تصل لـ 15 يومًا مما يعني أنه سيغيب عن عدة مواجهات لريال مدريد.

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وأكمل راموس بالأمس المباراة حتى نهايتها وكان صاحب ركلة ترجيح الفوز بلقب كأس السوبر الإسباني مما يعني أنه تحامل على إصابته للنهاية.

وسيغيب راموس بذلك الشكل عن مواجهات ريال مدريد أمام إشبيلية وبلد الوليد في بطولة الدوري الإسباني بالإضافة لمباراة في الكأس لم يتم تحديد طرفها.

وكان ريال مدريد قد حقق لقب كأس السوبر الـ 11 له مساء الأمس في المباراة التي أقيمت على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية الشهير بالجوهرة المشعة.

جدير بالذكر أن راموس كان قد شارك في 24 مباراة رفقة ريال مدريد هذا الموسم في كل البطولات وسجل خلالهم خمسة أهداف بواقع ثلاثة في الدوري وثنائية في دوري الأبطال.