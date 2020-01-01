الكشف عن تطورات مفاوضات الأهلي لتجديد عقد عسيري

عسيري يعد من العناصر الهامة في فريق الأهلي

كشفت تقارير صحفية، عن تطورات مفاوضات النادي الأهلي مع عبدالفتاح عسيري من أجل تجديد عقده خلال الفترة الحالية.

وأشارت بعض التقارير إلى وجود مفاوضات متقدمة من قبل نادي الهلال خلال الفترة الأخيرة من أجل ضمه بعد انتهاء عقده مع الراقي.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "الرياضية" السعودية، اليوم الجمعة، أن عبدالفتاح عسيري لم يرد نهائيًا على الأهلي بخصوص العرض المقدم مؤخرًا.

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وأكدت الصحيفة أن الأهلي قدم عرضًا لعسيري مدته 3 سنوات مع رفع المقابل المادي عن العرضين السابقين من أجل الحصول على توقيعه.

ولم يدخل عسيري بعد الفترة الحرة، حيث يتاح له خلالها التوقيع لأي نادٍ بعد اقتراب انتهاء عقده مع الراقي رغم تمسكهم به.

ويعد عسيري من أفضل اللاعبين السعوديين في الوقت الحالي ويمثل المنتخب السعودي في الكثير من المناسبات بسبب إمكانياته المميزة.