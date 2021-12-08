الكشف عن تطورات تجديد عقد مودريتش مع ريال مدريد

كشف تقارير صحفية عن تطورات جديدة بخصوص تجديد عقد النجم الكرواتي، لوكا مودريتش مع ريال مدريد خلال الفترة القادمة.

لوكا مودريتش يعتبر من أهم العناصر الأساسية للفريق في الفترة الأخيرة، ويعتمد أي مدرب لريال مدريد عليه بشكل أساسي في المباريات.

وكان الكرواتي سبق وأنّ جدد تعاقده مع الميرنجي في الصيف الماضي، لمدة موسم واحد فقط، لينتهي بنهاية الموسم الجاري.

ما هو الجديد بخصوص مودريتش وريال مدريد؟

كشف الإيطالي فابريزيو رومانو، الصحفي الخبير في سوق الانتقالات في أوروبا، عن موقف ريال مدريد من رحيل لاعبه الكرواتي لوكا مودريتش، في نهاية الموسم الجاري.

وكتب رومانو عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "

موقف ريال مدريد هو نفسه دائمًا، يريد تمديد عقد لوكا مودريتش حتى عام 2023، واللاعب يريد ذلك أيضًا".

وأضاف: "العمل جار للتوصل إلى اتفاق.. الشعور إيجابي للغاية".





كيف هو وضع اللاعب صاحب الـ 36 عامًا؟



مودريتش وصل إلى ريال مدريد، في صيف 2012، قادمًا من توتنهام، ومنذ ذلك الحين لا يتوقف عن تقديم مستويات كبيرة رفقة الفريق وساهم في تتويج الميرنجي بالكثير من البطولات المحلية والقارية.

ويستعد

مورديتش للمشاركة مع منتخب كرواتيا في كأس العالم للمرة الرابعة في مسيرته، وهو ما يعني استمراره في الملاعب موسمًا آخر على الأقل، كي يكون جاهزًا للمشاركة في المونديال الذي سيقام في نوفمبر المقبل.





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