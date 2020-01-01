الكشف عن تصميم ملعب "سان سيرو" الجديد بتكلفة مليار يورو

ميلان وإنتر كشفا عن شكل الملعب الجديد الرائع

كشف ناديا إنتر وميلان الإيطالي عن تصميم ملعب سان سيرو الجديد والذي ستصل تكلفته إلى مليار يورو.

في الشهر الماضي اجتمعت إدارة ميلان مع نظيرتها في إنتر لأجل وضع خطط بناء مشروع الملعب الجديد.

وتتجه الخطة إلى بناء أجمل ملعب في العالم مع ميزانية تصل إلى نحو مليار يورو والتي ستوفر آلاف من فرص العمل في مدينة ميلانو.

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الملعب الذي تم إنشائه في 1925 ويتسع إلى 75 ألف متفرج وأُطلق عليه في 1980 اسم "جوسيبي مياتسا" سوف يتعرض إلى عملية إعادة بناء مع الاحتفاظ ببعض الأجزاء من الملعب القديم.

ونشر الناديان عبر الموقع الرسمي صورة من تصميمين مرشحين تم عرضهما على بلدية ميلان للحصول على الموافقة.

التصميمان يشهدان وجود العديد من المساحات الخضراء خارج الملعب مع إضافة بعض وسائل الرفاهية مثل طريق للدراجات وصالة رياضية خارجية ومتحف رياضي وملعب خماسي.

وأكد الناديان في البيان المشترك أهمية انعكاس الجانب الثقافي والحضاري للمدينة على شكل الملعب الجديد.

جدير بالذكر أنّ ريال مدريد وبرشلونة في إسبانيا يخططان أيضًا لترميم الملاعب الخاصة بهما بتكلفة تصل إلى 500 مليون يورو لكل ملعب.