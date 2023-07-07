الكشف عن تاريخ وصول البديل الأكثر قوة لكارلو أنشيلوتي في ريال مدريد!

أسطورة سابقة في النادي الملكي

هناك أكثر من خيار لتعويض رحيل كارلو أنشيلوتي الذي لم يعد سرًا عن ريال مدريد، بعد تصريحات الاتحاد البرازيلي الرسمية عن وصول أنشيلوتي لتدريب السيليساو في كوبا أمريكا 2024.

وحسب الصحفي الألماني الشهير كريستيان فالك، فإن تشابي ألونسو مدرب باير ليفركوزن يحمل الفرصة الأكبر لخلافة أنشيلوتي في ريال مدريد الذي يعد الإسباني من بين أهم أساطيره.

هذا ما صرح به فالك لشبكة "كوت أوفسايد" وأرّخ وصول ألونسو إلى النادي الملكي بعام 2024.

ويتفوق ألونسو في تلك الترشيحات على كل من زين الدين زيدان الاسم الذي يرتبط عادة بالكيان الملكي، وكذلك على ترشيح راؤول جونزاليس الذي تدرج في الفئات السنية للملكي ويبدو قريبًا كترشيح دائمًا من تولي قيادة الفريق الأول.