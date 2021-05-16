الكشف عن بديل زيدان في ريال مدريد!

المدير الفني الجديد لريال مدريد قد لا يكون كما تريده الجماهير!

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن اسم المدرب البديل للفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني الحالي لريال مدريد.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ماركا"، والتي أكدت أن راؤول جونزاليس أسطورة الملكي السابق هو المرشح الأول لمركز المدير الفني الجديد.

وأوضحت الصحيفة أن جونزاليس يملك الكثير من الاحترام بين نجوم الفريق الملكي، حاله كحال زين الدين زيدان كونه من أساطير النادي.

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وبالرغم من ذلك لم تنف إمكانية التعاقد مع مدرب غيره مثل ماسيميليانو أليجري المدير الفني الأسبق ليوفنتوس، أو يواخيم لوف مدرب منتخب ألمانيا.

وكان لوف قد أعلن عن رحيله عن تدريب ألمانيا بنهاية بطولة كأس الأمم الأوروبية في الصيف القادم، مما يجعله مرشحًا مثاليًا، بالأخص أن اسمه ارتبط بريال مدريد طوال السنوات الماضية، إلا أن الصحيفة تصر أن راؤول أقرب.

وكان جول قد علم أن زيدان قد أخبر نجوم ريال مدريد برحيله عن تدريب الفريق بنهاية الموسم الجاري، وكان ذلك قبل مواجهة إشبيلية التي انتهت بالتعادل بهدفين لكل فريق.

جدير بالذكر أن أليجري كان قريبًا من تدريب ريال مدريد قبل سنوات، إلا أن ارتباطه بيوفنتوس منعه من ذلك، والآن هو ضمن الأسماء المطروحة أيضًا وينتظر مكالمة فلورنتينو بيريز بحسب ما ذكر الصحفي الشهير فابريزيو رومانو.