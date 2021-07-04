الكشف عن بديل حكيمي في إنتر بعد انتقاله لباريس سان جيرمان

من يحل بديلًا لأشرف حكيمي في صفوف إنتر بعد انضمامه لصفوف باريس سان جيرمان.

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم عن إيجاد نادي إنتر لبديل المغربي أشرف حكيمي الذي أوشك على الرحيل لصفوف باريس سان جيرمان الفرنسي.

جاء هذا بحسب ما ذكر موقع "كالتشيو ميركاتو"، والذي أكد أن اللاعب الكرواتي جوسيب بريكالو لاعب فولفسبورج الألماني هو البديل.

وأوضحت التقارير أن اللاعب لا يمانع فكرة الانضمام لصفوف الفريق الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

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وتعد العقبة الوحيدة في طريق انضمامه لصفوف إنتر خلال سوق الانتقالات الجاري هي موافقة ناديه الألماني على الصفقة.

ولن تعد التكلفة الخاصة بالصفقة كبيرة بالنسبة لإنتر، فبحسب ما ذكر الموقع فنادي فولفسبورج سيقبل بـ 18 أو 20 مليون يورو.

ويتقاضى اللاعب راتب سنوي قيمته حوالي مليوني يورو، وهو ما لن يجد إنتر أزمة في تقديمه له عند التوقيع معه.

جدير بالذكر أن انضمام أشرف حكيمي لصفوف باريس سان جيرمان الفرنسي أصبح مسألة وقت في ظل اتفاق كافة الأطراف على كل شيء.