الكشف عن المرشحين لجائزة "لاعب أبريل" في الدوري التونسي

الجائزة التي فاز بها في مارس أيمن المثلوثي

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

كُشف اليوم عن الأسماء المرشحة لجائزة "لاعب الشهر" في الدوري التونسي، والخاصة بشهر أبريل الماضي.

ويُقام شهريًا استفتاءً بين الإعلاميين التونسين وجماهير كرة القدم في البلاد لاختيار أفضل لاعبي الشهر في الدوري التونسي، ويتم ترشيح 5 أسماء للتصويت.

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وبعدما فاز أيمن المثلوثي حارس مرمى النجم الساحلي بجائزة مارس، اختير خمسة لاعبين للتصويت الخاص بأبريل الماضي وهم: ياسين الشيخاوي وماهر الحناشي من النجم الساحلي، وعلاء المرزوقي من الصفاقسي، ويوسف البلايلي من الترجي، وأخيرًا رفيق كابو من الاتحاد المنستيري.

ويتصدر الترجي جدول ترتيب البطولة التونسية حاليًا بفارق 9 نقاط عن الصفاقسي، وقد تأهل الفريق لنهائي دوري أبطال أفريقيا حيث سيواجه الوداد المغربي.