الكشف عن السبب وراء قرار فينيسيوس بفسخ تعاقده مع نايكي!

الأيام الأخيرة في عهد رعاية نايكى للنجم البرازيلي.

أكدت تقارير صحفية أن فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد ومنتخب البرازيل يشعر بعدم التقدير من قبل شركة "نايكي"، وهي العلامة التجارية الرياضية التي ترعاه ولهذا السبب يفكر البرازيلي في قطع علاقته بالشركة الأمريكية.

وبحسب تقارير صحيفة "آس" الإسبانية، فإن النجم البرازيلي يعتقد أن علاقته مع نايكى قد انهارت إلى حد ما على الرغم من وجود عقد مُبرم بينهما حتى عام 2028.

فينيسيوس يشعر أنه لم يتلق معاملة عادلة من نايكى، وهو السبب المُعلن لإنهاء العقد بجانب الأسباب المالية، لكن أحد الأسباب المُقنعة والرئيسية هو استبعاده من إعلان منتخب البرازيل لكأس العالم 2022 والذي شارك فيه رودريجو زميله في ريال مدريد.

وأشار التقرير إلى أن فينيسيوس أصبح أوضح من أي وقت مضى بشأن هذا القرار، ولهذا السبب يستخدم اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا أحذية Mercurial التي تنتمي إلى تصميم قديم للشركة الأمريكية.

ويبدو أن العلاقة بين نايكي ولاعب ريال مدريد والتي بدأت عندما كان البرازيلي يبلغ من العمر 13 عامًا فقط، أصبحت على المحك.