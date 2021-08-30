مانشستر يونايتد لم يكن يفكر حتى في إعادة كريستيانو رونالدو إلى صفوفه هذا الصيف!

كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن السبب الحقيقي وراء انضمام البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى صفوف فريق مانشستر يونايتد.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "مانشستر إيفينينج نيوز"، والتي أكدت أن النادي لم يكن يفكر حتى في الحصول على خدمات رونالدو هذا الصيف.

لماذا تحرك مانشستر يونايتد لضم رونالدو؟

الصحيفة أكدت أن النادي لم يكن في حساباته أن يعيد كريستيانو رونالدو هذا الصيف إلى صفوفه من جديد.

وبحسب ما ذكرت تقارير سابقة فوكيل كريستيانو رونالدو قد حاول من قبل أن يعرضه على مانشستر يونايتد لكن النادي لم يبد اهتمامًا بالصفقة.

لكن كل شيء تغير بسبب علم مانشستر يونايتد بمفاوضات مانشستر سيتي مع النجم البرتغالي، حيث رفض نجوم وأساطير الشياطين الحمر مشاهدة كريستيانو بقميص الخصم اللدود.

ما الذي حدث بالضبط بعد علم مانشستر يونايتد بمفاوضات رونالدو مع سيتي؟

الصحيفة ذكرت أن مجموعة من أساطير النادي تواصلوا بشكل شخصي مع رونالدو عبر الرسائل، على رأسهم ريو فيرديناند وباتريس إيفرا ودارين فليتشر بالإضافة إلى برونو فيرنانديش ومكالمة السير أليكس فيرجسون.

كل تلك الاتصالات منحت رونالدو فكرة واضحة عن مدى رغبة مانشستر يونايتد في استعادته في الفصل الأخير من مسيرته الكروية الأوروبية.

وفورًا أوقف رونالدو كافة المفاوضات مع مانشستر سيتي، ويبدأ التفاوض مع يونايتد على الانضمام له، وتبدأ الاتصالات بين الشياطين الحمر ويوفنتوس.

جدير بالذكر أن رونالدو كان قد انضم لمانشستر يونايتد مقابل 15 مليون يورو بالإضافة إلى ثمانية ملايين كمتغيرات.

اقرأ أيضًا