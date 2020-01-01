الكشف عن التفاصيل المالية لانتقال الغنام إلى النصر

النصر يواصل تدعيم الفريق

كشفت تقارير صحفية، اليوم الخميس، عن تفاصيل انتقال خالد الغنام لاعب القادسية إلى النصر ضمن فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

خالد الغنام انتقل إلى النصر بعقد لمدة 5 سنوات مقبلة، في صفقة يرغب بها النصر لتأمين مستقبل الفريق وتدعيمه خلال الفترة الحالية.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "الرياضية" السعودية، اليوم الخميس، أن قيمة انتقال الغنام إلى النصر بقيمة 20 مليون ريال.

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وأشارت الصحيفة أن هناك بعض المميزات الأخرى قدمها نادي النصر وهي استفادة القادسية ببعض لاعبي النصر خلال الفترة المقبلة.

واتفق الطرفان على تقاضي القادسية نصف قيمة اللاعب المالية في الوقت الحالي، وسيتم جدولة ما تبقى من القيمة المالية في بعض المواعيد المحددة.

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ويعد الغنام من المواهب الصاعدة بقوة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان وقدم مستوى رائع خلال الفترة الأخيرة رفقة المنتخب السعودي الشاب.