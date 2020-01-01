الكشف عن التشكيل الأفضل بالدوري السعودي في "فيفا 20"

تمتلك اللعبة شعبية كبيرة جدًا في المملكة، حيث تُعد اللعبة الأولى لكرة القدم على الصعيدين المحلي والعالمي

كشفت شركة «EA» لتطوير الألعاب الإلكترونية تشكيلة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين لموسم 2019-2020 عبر لعبتها الشهيرة «فيفا 20».

وجاء هذا التشكيل بحسب تقييم كل لاعب والأرقام التي يمتلكها في النسخة الأخيرة من اللعبة، حيث يتوفر الدوري السعودي بشكل كامل.

وتمتلك اللعبة شعبية كبيرة جدًا في المملكة، حيث تُعد اللعبة الأولى لكرة القدم على الصعيدين المحلي والعالمي.

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وشهدت تشكيل لعبة "فيفا 20" سيطرة لاعبي ناديي الهلال والنصر على التشكيل، مع تواجد لاعب من الفيصلي وأخر من الوحدة.

وجاء التشكيل كما يلي :

حارس مرمى : عبدالله المعيوف.

خط دفاع : سلطان الغنام، مايكون بيريرا، إيجور روسي.

خط وسط : بيتروس أراوخو، أنسيلمو دي موارييس، سيباستيان جيوفينكو، كارلوس إدواردو، نور الدين أمرابط.

خط هجوم : بافيتيمبي جوميس - عبدالرزاق حمدالله.