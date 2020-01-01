الكشف عن إصابة محمد الشناوي وموقفه مع الأهلي

الشناوي يتعرض لإصابة في مران الأهلي

كشفت تقارير صحفية، اليوم الجمعة، عن حالة إصابة محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي بعد تعرضه لإصابة في مران الفريق.

وكان الأهلي قد عاد للتدريبات مؤخرًا من أجل الاستعداد خلال الفترة الحالية من أجل استئناف الدوري المصري الممتاز.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية مصرية، اليوم الجمعة، أن الشناوى اشتكى من الإصابة بسبب كدمة في قصبة القدم خلال المران.

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وأشارت التقارير إلى أن الجهاز الطبي رفض أن يغامر بمشاركة حارس منتخب مصر في مران الأهلي الجماعي خوفًا من تفاقم الإصابة.

ويخوض الشناوي في الوقت الحالي لتدريبات منفردة بالوقت الحالي، ببرنامج معين خوفًا من تفاقم الإصابة قبل استئناف مباريات الدوري المصري الممتاز ودوري أبطال إفريقيا.

ويستعد الأهلي لمواصلة مشواره في الدوري المصري الممتاز وتصدره للبطولة، وأيضًا لمواجهة الوداد المغربي في نصف دوري أبطال إفريقيا.