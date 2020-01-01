الكشف عن إصابة سبعة من عناصر برشلونة بفيروس كورونا

تقارير صحفية تكشف عن إصابة سبعة من عناصر نادي برشلونة بفيروس كورونا المميت قبل استئناف التدريبات.

كشفت تقارير صحفية اليوم عن تعرض سبعة من عناصر نادي برشلونة لفيروس كورونا المميت في الأسابيع الماضية، قبل العودة للتدريبات الأخيرة.

جاء هذا بحسب ما ذكرت إذاعة "راك1" والتي أكدت أن خمسة لاعبين تعرضوا للإصابة بالفيروس، بالإضافة لفردين من الجهاز الفني.

وأوضحت الإذاعة أن كل هؤلاء تعافوا بشكل جيد قبل العودة للتدريبات رفقة الفريق في الفترة الأخيرة، ولم يظهر أي شخص منهم أعراض للمرض.

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وكان نادي برشلونة قد أعلن في بداية عودة التدريبات أن جميع نجومه تم اختبارهم الاختبار المعتاد لفيروس كورونا، وكانت كل النتائج سلبية.

ويقلق برشلونة من إمكانية تعرض هؤلاء للإصابة داخل الملعب بصورة أسرع من بقية زملائهم نظرًا للمشاكل الصحية التي تعرضوا لها في الفترة الأخيرة.

ويتدرب برشلونة في الوقت الحالي بشكل طبيعي وجماعي استعدادًا لعودة كرة القدم من جديد، حيث يحل ضيفًا على نظيره ريال مايوركا بعد أيام في الجولة الـ 28 من الدوري الإسباني.

جدير بالذكر أن برشلونة يتصدر ترتيب الدوري الإسباني برصيد 58 نقطة بينما يحل ريال مدريد ثانيًا برصيد 56 نقطة عقب التعثر الأخير ضد ريال بيتيس قبل التوقف بسبب فيروس كورونا.